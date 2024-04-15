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Белокур Пантелеймон Наумович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.07.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.07.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
27.07.1897 ст.

Отец: Белокур Наум Екимович

Мать: Белокур Анастасия Назаровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
08.07.1918 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Егоровна Белокур
Бракосочетание
07.11.1918 ст.

Жена: Белокур Акулина Григорьевна

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1919 ст.

Сын: Белокур Тимофей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Белокур Акулина Григорьевна

Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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