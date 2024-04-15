Белокур Пантелеймон Наумович
Место рождения
Дата рождения27.07.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.07.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
27.07.1897 ст.
Отец: Белокур Наум Екимович
Восприемник
08.07.1918 ст.
Анна Егоровна Белокур
Бракосочетание
07.11.1918 ст.
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1919 ст.
Сын: Белокур Тимофей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Белокур Акулина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно