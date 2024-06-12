Кургак Нестор Филиппович 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кургак Нестор Филиппович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кургак Филипп Евсеевич

Мать: Кургак Феврония Иосифовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1888

Сын: Кургак Михаил Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Кургак Алексей Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1897

Сын: Кургак Петр Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Кургак Евдокия Нестеровна

Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Кургак Иван Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
15.05.1905

Жена: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1906

Сын: Кургак Михаил Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1908

Сын: Кургак Григорий Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: Кургак Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1915

Сын: Кургак Федор Несторович

Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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