Кургак Нестор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кургак Филипп Евсеевич
Бракосочетание
07.02.1888
Рождение ребёнка
21.11.1888
Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна
Рождение ребёнка
13.03.1895
Сын: Кургак Алексей Несторович
Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна
Рождение ребёнка
07.10.1897
Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Кургак Евдокия Нестеровна
Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна
Рождение ребёнка
06.05.1903
Мать ребёнка: Кургак (Верченко) Феодотия Евсеевна
Бракосочетание
15.05.1905
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1906
Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна
Рождение ребёнка
24.09.1908
Сын: Кургак Григорий Несторович
Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Кургак Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.06.1915
Мать ребёнка: Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна
Смерть
Неизвестно