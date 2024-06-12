Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения13.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1881
Отец: Шимко Спиридон Петрович
Мать: Шимко Марфа Яковлевна
Бракосочетание
15.05.1905
Рождение ребёнка
20.05.1906
Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
24.09.1908
Сын: Кургак Григорий Несторович
Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Кургак Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
15.06.1915
Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович
Смерть
Неизвестно