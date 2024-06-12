Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна 13.09.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кургак (Шимко) Феодора Спиридоновна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1881

Отец: Шимко Спиридон Петрович

Мать: Шимко Марфа Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
15.05.1905

Муж: Кургак Нестор Филиппович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1906

Сын: Кургак Михаил Несторович

Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1908

Сын: Кургак Григорий Несторович

Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: Кургак Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1915

Сын: Кургак Федор Несторович

Отец ребёнка: Кургак Нестор Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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