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Колокольцов Виктор Александрович
Колокольцов Виктор Александрович
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Место рождения
Лебеди
, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Дата рождения
19.09.1948
Дата смерти
23.02.2016
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебеди
, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
23.02.2016
Березники
, город Березники, Пермский край
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