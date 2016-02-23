Колокольцов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолокольцов Виктор Александрович

Колокольцов Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Лебеди, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.09.1948

Дата смерти

23.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебеди, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
23.02.2016
Березники, город Березники, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close