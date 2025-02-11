Савельева Мария Васильевна Коновалова
женский, родилась 16.07.1887, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКоновалов Василий ДмитриевичНеизвестно г.р.
МатьКоновалова Гликерия ФедоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Савельев Иван Степанович31.08.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1907
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно