Савельева Мария Васильевна Коновалова 16.07.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Савельева Мария Васильевна Коновалова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.07.1887, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Коновалов Василий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Мать
Коновалова Гликерия ФедоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Савельев Иван Степанович31.08.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887

Отец: Коновалов Василий Дмитриевич

Мать: Коновалова Гликерия Федоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.11.1907

Муж: Савельев Иван Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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