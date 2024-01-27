Babashoff (Slevkoff) Vera John William
Место рожденияFresno, California, United States
Дата рождения13.06.1934
Дата смерти23.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1934
Отец: Slivkoff John William
Мать: Faye Tom
Fresno, California, United States
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1989
Orange, California, United States