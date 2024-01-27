Babashoff (Slevkoff) Vera John William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Babashoff (Slevkoff) Vera John William

Место рождения

Fresno, California, United States

Дата рождения

13.06.1934

Дата смерти

23.04.1989

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1934

Отец: Slivkoff John William

Мать: Faye Tom

Fresno, California, United States
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Babashoff Jack William

Смерть
23.04.1989
Orange, California, United States
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