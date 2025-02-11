Томкина Христина Иванова
женский, родилась 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАкулина Потапова1832 г.р.
ОтецИван Платонов1831 г.р.
Супруги
Томкин Василий Солдат Маркеллович1837 г.р.
Дети
Томкин Кузьма Васильевич24.10.1874 г.р.
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Рождение
1855
Отец: Иван Платонов
Мать: Акулина Потапова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1874
Отец ребёнка: Томкин Василий Солдат Маркеллович
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно