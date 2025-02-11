Томкина Христина Иванова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкина Христина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Акулина Потапова1832 г.р.
Отец
Иван Платонов1831 г.р.
Супруги
Томкин Василий Солдат Маркеллович1837 г.р.
Дети
Томкин Кузьма Васильевич24.10.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван Платонов

Мать: Акулина Потапова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Бракосочетание
08.11.1872

Муж: Томкин Василий Солдат Маркеллович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.10.1874

Сын: Томкин Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Томкин Василий Солдат Маркеллович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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