Незамаев Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Незамаев Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Незамаев Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Незамаев Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
1809 в рекруты
Смерть
1802