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Незамаев Василий Герасимович

Место рождения

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Незамаев Герасим

Мать: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Незамаев Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Незамаев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1790

Сын: Незамаев Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
1809 в рекруты
Смерть
1802
Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

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