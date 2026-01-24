Иванов Василий Федорович 11.04.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Василий Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.04.1880

умер Неизвестно

Мать
(Дорогова) Гликерия Ларионовна11.05.1859 г.р.
Отец
Иванов Кр 22.10.1876 Федор Родионов16.09.1859 г.р.
Супруги
Устиния СамсоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Иванова Анастасия Васильевна25.10.1909 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1880

Отец: Иванов Кр 22.10.1876 Федор Родионов

Мать: (Дорогова) Гликерия Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Самсоновна

Рождение ребёнка
25.10.1909 ст.

Дочь: Иванова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Самсоновна

Смерть
Неизвестно

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