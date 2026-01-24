Иванов Василий Федорович
мужской, родился 11.04.1880
умер Неизвестно
Мать(Дорогова) Гликерия Ларионовна11.05.1859 г.р.
ОтецИванов Кр 22.10.1876 Федор Родионов16.09.1859 г.р.
Супруги
Устиния СамсоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Иванова Анастасия Васильевна25.10.1909 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Самсоновна
Рождение ребёнка
25.10.1909 ст.
Дочь: Иванова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Самсоновна
Смерть
Неизвестно