Графанова (Глазунова) Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.11.1900
Рождение ребёнка
15.11.1901
Сын: Графанов Николай Никифоров
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
30.09.1903
Сын: Графанов Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
31.05.1905
Сын: Графанов Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
15.09.1907
Сын: Графанов Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
02.12.1909
Дочь: (Графанова) Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
19.09.1912
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: (Графанова) Александра Никифорова
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Рождение ребёнка
16.10.1915
Дочь: (Графанова) Анна Никифорова
Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров
Смерть
После 1915