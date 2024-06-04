Графанова (Глазунова) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графанова (Глазунова) Параскева Михайлова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Глазунов Михаил Дорофеев

Мать: Глазунова (Шумилина) Федора

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.11.1900

Муж: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1901

Сын: Графанов Николай Никифоров

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Графанов Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1905

Сын: Графанов Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Графанов Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1909

Дочь: (Графанова) Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1912

Сын: Графанов Петр Никифоров

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: (Графанова) Александра Никифорова

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1915

Дочь: (Графанова) Анна Никифорова

Отец ребёнка: Графанов Никифор Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1915

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