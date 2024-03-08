Миюсова Наталия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсова Наталия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1870 ст.

Сын: Миюсов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники: Василию брат Павел и сельско-обывательская жена Александра Григориева Мясникова)
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Миюсов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1873

Сын: Миюсов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Рождение ребёнка
16.02.1873

Сын: Миюсов Лев Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Рождение ребёнка
03.03.1875

Дочь: Миюсова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Рождение ребёнка
16.04.1876 ст.

Сын: Миюсов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
крещен 18 апреля
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.

Дочь: Миюсов Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
крестили 18 сентября
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.

Сын: Миюсов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Миюсов Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миюсова Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсова Василий Васильевич

Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миюсов Василий Львович

Смерть
Неизвестно
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