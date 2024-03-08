Миюсова Наталия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
23.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Восприемники: Василию брат Павел и сельско-обывательская жена Александра Григориева Мясникова)
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
16.02.1873
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
16.02.1873
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
03.03.1875
Дочь: Миюсова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
16.04.1876 ст.
Сын: Миюсов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
крещен 18 апреля
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Дочь: Миюсов Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
крестили 18 сентября
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миюсова Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миюсова Василий Васильевич
Отец ребёнка: Миюсов Василий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно