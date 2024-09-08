Давыдов Тихон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Давыдов Григорий
Мать: ?
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1762 г. Соликамский округ, Сепыческие деревни | РГАДА Ф.350.Оп.2.Д.3314
Рождение ребёнка
1743
Сын: Давыдов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
1759