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Давыдов Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Давыдов Григорий

Мать: ?

Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1762 г. Соликамский округ, Сепыческие деревни | РГАДА Ф.350.Оп.2.Д.3314
Рождение ребёнка
1743

Сын: Давыдов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Давыдов Никита Тихонович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Давыдов Максим Тихонович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
1759

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