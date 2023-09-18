Шестоперова (Прядкина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987
Рождение ребёнка
20.11.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности