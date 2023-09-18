Шестоперова (Прядкина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестоперова (Прядкина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1987

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987

Отец: Шестоперов Владимир Алексеевич

Мать: Шестоперова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
18.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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