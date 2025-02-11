Степан Васильев
мужской, родился 1837, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Егоров1814 г.р.
МатьЕвдокия Панфилова1814 г.р.
Супруги
Анастасия Ефимова1832 г.р.
Дети
Константин Степанов18.05.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Василий Егоров
Мать: Евдокия Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ефимова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
18.05.1866
Сын: Константин Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Ефимова
Смерть
Неизвестно