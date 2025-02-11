Степан Васильев 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Егоров1814 г.р.
Мать
Евдокия Панфилова1814 г.р.
Супруги
Анастасия Ефимова1832 г.р.
Дети
Константин Степанов18.05.1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Василий Егоров

Мать: Евдокия Панфилова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ефимова

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
18.05.1866

Сын: Константин Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Ефимова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.