Никашкин Василий Уч. Вов Прокопьевич
мужской, родился 03.03.1901
умер Неизвестно
Мать1Й Бр Шиндина (Игушкина) Екатерина Спиридоновна1864 г.р.
ОтецНикашкин-Сорокин/ Сидоров Прокопий Иванович18.07.1865 г.р.
Супруги
(Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья ПетровнаОколо 1900 г.р.
Дети
Никашкин Николай Васильевич18.02.1928 г.р.
Никашкин Комаровка Иван Васильевич12.02.1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1901
Отец: Никашкин-Сорокин/ Сидоров Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1928
Сын: Никашкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: (Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1930
Сын: Никашкин Комаровка Иван Васильевич
Мать ребёнка: (Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область