Никашкин Василий Уч. Вов Прокопьевич 03.03.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Никашкин Василий Уч. Вов Прокопьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.03.1901

умер Неизвестно

Мать
1Й Бр Шиндина (Игушкина) Екатерина Спиридоновна1864 г.р.
Отец
Никашкин-Сорокин/ Сидоров Прокопий Иванович18.07.1865 г.р.
Супруги
(Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья ПетровнаОколо 1900 г.р.
Дети
Никашкин Николай Васильевич18.02.1928 г.р.
Никашкин Комаровка Иван Васильевич12.02.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1901

Отец: Никашкин-Сорокин/ Сидоров Прокопий Иванович

Мать: 1Й Бр Шиндина (Игушкина) Екатерина Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья Петровна

Рождение ребёнка
18.02.1928

Сын: Никашкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1930

Сын: Никашкин Комаровка Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Агафья Петровна) Ефимия Ефимия/ Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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