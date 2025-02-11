Дарья Кириллова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Кириллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Осипов1827 г.р.
Дети
Дубаев Василий Степанов1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Осипов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дубаев Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Осипов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
Неизвестно

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