Дарья Кириллова
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Осипов1827 г.р.
Дети
Дубаев Василий Степанов1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Осипов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Степан Осипов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно