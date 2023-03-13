Цекунова Офимья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цекуновъ Потапъ
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Цекунова) Василиса
Отец ребёнка: Цекуновъ Потапъ
Рождение ребёнка
1711
Сын: Цекуновъ Федотъ
Отец ребёнка: Цекуновъ Потапъ
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Цекуновъ Потапъ