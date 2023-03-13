Цекунова Офимья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекунова Офимья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цекуновъ Потапъ

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Цекунова) Василиса

Отец ребёнка: Цекуновъ Потапъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Цекуновъ Федотъ

Отец ребёнка: Цекуновъ Потапъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Цекуновъ Федоръ Потаповъ

Отец ребёнка: Цекуновъ Потапъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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