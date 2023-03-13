Цекуновъ Потапъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Цекуновъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цекунова Офимья Антонова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Цекунова) Василиса
Мать ребёнка: Цекунова Офимья Антонова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Цекуновъ Федотъ
Мать ребёнка: Цекунова Офимья Антонова
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Цекунова Офимья Антонова