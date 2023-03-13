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Цекуновъ Потапъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Цекуновъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цекунова Офимья Антонова

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Цекунова) Василиса

Мать ребёнка: Цекунова Офимья Антонова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Цекуновъ Федотъ

Мать ребёнка: Цекунова Офимья Антонова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Цекуновъ Федоръ Потаповъ

Мать ребёнка: Цекунова Офимья Антонова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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