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Иван Степанов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.05.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1825 ст.

Отец: Степан Ерофеев

Мать: Мария Фролова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.04.1844 ст.

Жена: Евдокия Кириллова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1849 ст.

Дочь: Зиновия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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