Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения01.05.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1825 ст.
Отец: Степан Ерофеев
Мать: Мария Фролова
Бракосочетание
05.04.1844 ст.
Жена: Евдокия Кириллова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
19.11.1849 ст.
Дочь: Зиновия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно