Пичков Федот Максимов 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пичков Федот Максимов

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Пичков Максим Тимофеев

Мать: Пичкова Ирина Григорьева

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Крестьянин Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №5 - 49 лет ГАРО Ф-129, Оп-54, Д-34 помещик Александр Александрович Гвоздев Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 -26 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексей... Показать все
Бракосочетание
До 1817 ст.

Жена: Пичкова Татьяна Петрова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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