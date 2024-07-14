Пичков Федот Максимов
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Пичков Максим Тимофеев
Мать: Пичкова Ирина Григорьева
Крестьянин Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №5 - 49 лет ГАРО Ф-129, Оп-54, Д-34 помещик Александр Александрович Гвоздев Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 -26 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексей... Показать все
Бракосочетание
До 1817 ст.
Жена: Пичкова Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно