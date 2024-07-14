Пичкова Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянка Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №4 - 57 лет ГАРО Ф-129, Оп-54, Д-34 помещик Александр Александрович Гвоздев Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 - 35 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексе... Показать все
Бракосочетание
До 1817 ст.
Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно