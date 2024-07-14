Пичкова Татьяна Петрова 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пичкова Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянка Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №4 - 57 лет ГАРО Ф-129, Оп-54, Д-34 помещик Александр Александрович Гвоздев Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 - 35 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексе... Показать все
Бракосочетание
До 1817 ст.

Муж: Пичков Федот Максимов

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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