Семён Тимофеев
мужской, родился 1771, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1841, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Пётр Семёнов1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1841
Место жительства
1850