Семён Тимофеев 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1771, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1841, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Пётр Семёнов1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1841
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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