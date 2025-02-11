(Тюмкина) Евфимия Васильева 25.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюмкина) Евфимия Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.06.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Демидов В 1891 / Демидкин В 1891 / Тюмкин В 1896 Василий Крестьянин Иванов26.02.1870 г.р.
Мать
Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна07.02.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1896

Отец: Демидов В 1891 / Демидкин В 1891 / Тюмкин В 1896 Василий Крестьянин Иванов

Мать: Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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