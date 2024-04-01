Сумкина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Буторина Елена Стефанова
Отец ребёнка: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумкин Александр Степанов
Отец ребёнка: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область