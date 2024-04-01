Сумкина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкина Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Буторина Елена Стефанова

Отец ребёнка: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Алексей Степанов

Отец ребёнка: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Александр Степанов

Отец ребёнка: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Стефан Мещанин Г. Ишима?

Смерть
После 1834
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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