Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина

Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Щелканов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелканов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щелканов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелканов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щелканов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелканов Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close