Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Щелканов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелканов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Щелканов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелканов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Щелканов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно