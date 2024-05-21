Шалашников Павел Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалашников Павел Иоакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Жена: Евдокия Назаровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1843 О бракосочетавшихся Гремячка 5 61 28 Павел Якимов Шалашников 31 нет нет 1812 Гремячка Евдокия Назарова 20 Назар Егоров 1823 Монастырского урая рядовой солдат на дочери казенного крестьянина
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Наталья Павел Якимов нет Авдотья Назарова солдат
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федор Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1847 О родившихся Гремячка 5 65 23А Федор Павел Якимов нет Авдотья Назарова
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Иван Павел Якимов нет Авдотья Назарова
Упоминание
1853
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1853 Ф. 5 о. 77 д.7 отставные военные и их домашние Павел Якимов 43 Авдотья Назарова 28 дети их Наталья, 9 Федор 6 Иоанн 1/2
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Фекла Павел Якимов нет Евдокия Назарова отставной солдат
Упоминание
1858
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1858 ф.3 о.2 д. 331а РС отставной рядовой Павел Якимов Шалашников 46 сыновья его исключенные из военного ведомства Федор 11 Иоанн 4 Авдотья Назарова 33 дети их Наталья, 15 Фекла 6 месяцев
Смерть
Неизвестно

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