Шалашников Павел Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Жена: Евдокия Назаровна
1843 О бракосочетавшихся Гремячка 5 61 28 Павел Якимов Шалашников 31 нет нет 1812 Гремячка Евдокия Назарова 20 Назар Егоров 1823 Монастырского урая рядовой солдат на дочери казенного крестьянина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Наталья Павел Якимов нет Авдотья Назарова солдат
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федор Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
1847 О родившихся Гремячка 5 65 23А Федор Павел Якимов нет Авдотья Назарова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Иван Павел Якимов нет Авдотья Назарова
Упоминание
1853
1853 Ф. 5 о. 77 д.7 отставные военные и их домашние Павел Якимов 43 Авдотья Назарова 28 дети их Наталья, 9 Федор 6 Иоанн 1/2
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Фекла Павел Якимов нет Евдокия Назарова отставной солдат
Упоминание
1858
1858 ф.3 о.2 д. 331а РС отставной рядовой Павел Якимов Шалашников 46 сыновья его исключенные из военного ведомства Федор 11 Иоанн 4 Авдотья Назарова 33 дети их Наталья, 15 Фекла 6 месяцев
Смерть
Неизвестно