Романченко Кузьма Павлович
Место рождения
Дата рождения01.07.1905 ст.
Дата смерти27.10.1905 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-K?i=733&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.10.1905 ст.
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM9-5?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.10.1905 ст.
на кладбище д. Кровной