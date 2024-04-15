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Романченко Кузьма Павлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.07.1905 ст.

Дата смерти

27.10.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905 ст.

Отец: Романченко Павел Данилович

Мать: Романченко Ксения Давидовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-K?i=733&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.10.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM9-5?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.10.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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