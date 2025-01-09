Чиганов Макар Павлович Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Чиганов Макар Павлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1790, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1813

Отец
Чиганов Павел МоисеевичОколо 1765 г.р.
Мать
Чиганова ЕкатеринаОколо 1769 г.р.
Дети
(Чиганова) Дарья МакаровнаОколо 1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Чиганов Павел Моисеевич

Мать: Чиганова Екатерина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Чиганова) Дарья Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1813

Смерть
После 1813

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