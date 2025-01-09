Чиганов Макар Павлович
мужской, родился Около 1790, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1813
ОтецЧиганов Павел МоисеевичОколо 1765 г.р.
МатьЧиганова ЕкатеринаОколо 1769 г.р.
Дети
(Чиганова) Дарья МакаровнаОколо 1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Чиганов Павел Моисеевич
Мать: Чиганова Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Чиганова) Дарья Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1813
Смерть
После 1813