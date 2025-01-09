Липовской Федул Фролович Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Липовской Федул Фролович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1780, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 18.07.1840 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Мать
Липовская (Казарцева) Авдотья ПарамоновнаОколо 1743 г.р.
Отец
Липовской Фрол ЛукьяновичОколо 1731 г.р.
Супруги
Липовская Авдотья ЕлисеевнаОколо 1786 г.р.
Дети
(Липовская) Анисия ФедуловнаОколо 1808 г.р.
Третьякова (Липовская) Анисия ФедуловнаОколо 1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Липовской Фрол Лукьянович

Мать: Липовская (Казарцева) Авдотья Парамоновна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовская Авдотья Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Липовская) Анисия Федуловна

Мать ребёнка: Липовская Авдотья Елисеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Третьякова (Липовская) Анисия Федуловна

Мать ребёнка: Липовская Авдотья Елисеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
18.07.1840 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
20.07.1840 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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