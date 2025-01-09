Липовской Федул Фролович
мужской, родился Около 1780, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 18.07.1840 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
МатьЛиповская (Казарцева) Авдотья ПарамоновнаОколо 1743 г.р.
ОтецЛиповской Фрол ЛукьяновичОколо 1731 г.р.
Супруги
Липовская Авдотья ЕлисеевнаОколо 1786 г.р.
Дети
(Липовская) Анисия ФедуловнаОколо 1808 г.р.
Третьякова (Липовская) Анисия ФедуловнаОколо 1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Липовская) Анисия Федуловна
Мать ребёнка: Липовская Авдотья Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Третьякова (Липовская) Анисия Федуловна
Мать ребёнка: Липовская Авдотья Елисеевна
Смерть
18.07.1840 ст.
Похороны
20.07.1840 ст.