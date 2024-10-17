Горбунова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
24.02.1854 ст.
Сын: Горбунов Порфирий Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
23.01.1857 ст.
Сын: Горбунов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.02.1864 ст.
Сын: Горбунов Семëн Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
15.10.1866 ст.
Сын: Горбунов Ефим (Евфимий) Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.05.1870 ст.
Сын: Горбунов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.
Дочь: (Горбунова) Анфуса Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно