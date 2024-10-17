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Горбунова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1853

Муж: Горбунов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
24.02.1854 ст.

Сын: Горбунов Порфирий Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.1857 ст.

Сын: Горбунов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1864 ст.

Сын: Горбунов Семëн Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.10.1866 ст.

Сын: Горбунов Ефим (Евфимий) Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.05.1870 ст.

Сын: Горбунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.

Дочь: (Горбунова) Анфуса Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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