Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

До 1726

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Около 1701 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Самоха

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
До 1726
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