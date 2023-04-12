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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1681
Дата смерти
До 1726
Пол
Мужской
Отец
Сергей
Мать
?
Жена
?
Дети
Самоха
Около 1701 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец:
Сергей
Мать:
?
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын:
Самоха
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
До 1726
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