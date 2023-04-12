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Самоха
Самоха
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1701
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кузьма
Около 1681 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец:
Кузьма
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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