Лебедев Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1914
Дата смерти01.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914
Отец: Лебедев Сергей Яковлевич
Мать: Лебедева Мария Андреевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 20 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 77
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.11.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 77
Смерть
01.08.1943