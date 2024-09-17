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Лебедев Григорий Сергеевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1914

Дата смерти

01.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1914

Отец: Лебедев Сергей Яковлевич

Мать: Лебедева Мария Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 20 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 77
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.11.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 77
Смерть
01.08.1943

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