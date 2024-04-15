Казаринова Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова Аксинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Маланья Или Елена Павловна

Отец ребёнка: Казаринов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Казаринов Яков Павлович

Отец ребёнка: Казаринов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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