Митькин Мирон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смерти03.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митькина Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Митькин Николай Миронович
Мать ребёнка: Митькина Татьяна Васильевна
Год рождения вычислен по возрасту, указанному в переписи 1917 г
Смерть
03.01.1913 ст.
Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан