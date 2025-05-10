Митькин Мирон Максимович Вычислено 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митькин Мирон Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

03.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митькина Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митькина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Митькин Николай Миронович

Мать ребёнка: Митькина Татьяна Васильевна

Год рождения вычислен по возрасту, указанному в переписи 1917 г
Смерть
03.01.1913 ст.
Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

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