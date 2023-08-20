Голдобин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдобин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1932

Сын: Голдобин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Голдобина Лидия Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голдобин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Голдобина Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голдобина Лидия Павловна

Смерть
Неизвестно
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