Голдобин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1932
Сын: Голдобин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Голдобина Лидия Павловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голдобина Лидия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голдобина Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно