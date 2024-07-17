Мальцева Гертруда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Гертруда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Мальцев Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Витальевич

Отец ребёнка: Мальцев Виталий Николаевич

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