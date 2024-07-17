Мальцева Гертруда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Мальцев Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Николай Витальевич
Отец ребёнка: Мальцев Виталий Николаевич