Мальцев Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Мальцев Николай Павлович

Мать: Мальцева (Красилова) Клавдия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Гертруда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Мальцева Гертруда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Витальевич

Мать ребёнка: Мальцева Гертруда Ильинична

Смерть
Неизвестно

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