Мальцев Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Мальцева Гертруда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Николай Витальевич
Мать ребёнка: Мальцева Гертруда Ильинична
Смерть
Неизвестно