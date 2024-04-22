(Колыхалова) Мавра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Колыхалова) Мавра Семеновна

(Колыхалова) Мавра Семеновна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
26.01.1903 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Уральской области: города: Илек; городка: Илецкий за 1903 г. Архив ГБУ "ОГАОО" Фонд Оренбургская духовная консистория г. Оренбург ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close