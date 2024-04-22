(Колыхалова) Мавра Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
26.01.1903 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Уральской области: города: Илек; городка: Илецкий за 1903 г. Архив ГБУ "ОГАОО" Фонд Оренбургская духовная консистория г. Оренбург ... Показать все
Смерть
Неизвестно