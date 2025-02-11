(Филиппова Титова) Ксения
женский, родилась 15.01.1895, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 15.06.1897, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецТитов Филипп Никитин12.11.1874 г.р.
МатьТитова Евдокия Константинова01.08.1875 г.р.
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Рождение
15.01.1895
Отец: Титов Филипп Никитин
Крещение
15.01.1895
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1897
Похороны
17.06.1897