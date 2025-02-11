(Филиппова Титова) Ксения 15.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

(Филиппова Титова) Ксения

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.01.1895, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 15.06.1897, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Титов Филипп Никитин12.11.1874 г.р.
Мать
Титова Евдокия Константинова01.08.1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1895

Отец: Титов Филипп Никитин

Мать: Титова Евдокия Константинова

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
15.01.1895
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
15.06.1897
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
17.06.1897
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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