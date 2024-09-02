Стефанова Агафья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1822 ст.
Рождение ребёнка
07.06.1825 ст.
Дочь: Филиппова (Филиппова) Агрипина Спиридоновна
Отец ребёнка: Ефимов Спиридон Филиппович
Рождение ребёнка
28.09.1827 ст.
Дочь: Филиппова Харитина Спиридоновна
Отец ребёнка: Ефимов Спиридон Филиппович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Ефимова (Филиппова) Фекла Спиридоновна
Отец ребёнка: Ефимов Спиридон Филиппович
Смерть
Неизвестно