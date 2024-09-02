Стефанова Агафья Емельяновна 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефанова Агафья Емельяновна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1822 ст.

Муж: Ефимов Спиридон Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1825 ст.

Дочь: Филиппова (Филиппова) Агрипина Спиридоновна

Отец ребёнка: Ефимов Спиридон Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1827 ст.

Дочь: Филиппова Харитина Спиридоновна

Отец ребёнка: Ефимов Спиридон Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Ефимова (Филиппова) Фекла Спиридоновна

Отец ребёнка: Ефимов Спиридон Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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