Неустроев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неустроев Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Неустроев Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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