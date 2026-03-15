Ванюков Ульян Григорьевич
мужской, родился 30.09.1880 ст., Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецВанюков Григорий ЛаврентьевичНеизвестно г.р.
МатьВанюкова (Щекалева) Феодора Клементьевна1855 г.р.
Супруги
Ванюкова (Колесова) Евпраксия ФедоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1880 ст.
Бракосочетание
11.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1916 ст.
Смерть
Неизвестно