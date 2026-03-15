Ванюков Ульян Григорьевич 30.09.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Ульян Григорьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 30.09.1880 ст., Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Ванюков Григорий ЛаврентьевичНеизвестно г.р.
Мать
Ванюкова (Щекалева) Феодора Клементьевна1855 г.р.
Супруги
Ванюкова (Колесова) Евпраксия ФедоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1880 ст.

Отец: Ванюков Григорий Лаврентьевич

Мать: Ванюкова (Щекалева) Феодора Клементьевна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
11.02.1902 ст.

Жена: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
10.12.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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