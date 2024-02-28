Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна

Место рождения

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
11.02.1902 ст.

Муж: Ванюков Ульян Григорьевич

Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.

Сын: Ванюков Яким Ульянович

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.

Сын: Ванюков Николай Ульянович

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.

Сын: Ванюков Василий Ульянович

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.

Дочь: Анна Ульяновна

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Дочь: Александра Ульяновна

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Сын: Ванюков Иоанн Ульянович

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.12.1916 ст.

Дочь: Захарова Клавдия Ульяновна

Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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