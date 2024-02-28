Ванюкова (Колесова) Евпраксия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.
Сын: Ванюков Николай Ульянович
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.
Сын: Ванюков Василий Ульянович
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.
Дочь: Анна Ульяновна
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Дочь: Александра Ульяновна
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1916 ст.
Дочь: Захарова Клавдия Ульяновна
Отец ребёнка: Ванюков Ульян Григорьевич
Смерть
Неизвестно