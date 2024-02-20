Цыбик Петр Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1861
Отец: Цыбик Николай Федорович
Мать: Цыбик Ирина Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1881
Жена: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.08.1882
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.01.1886
Сын: Цыбик Иван Петрович
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.10.1888
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Цыбик Пантелеймон Петрович
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.11.1896
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.12.1899
Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно