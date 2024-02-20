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Цыбик Петр Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Цыбик Николай Федорович

Мать: Цыбик Ирина Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1881

Жена: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.08.1882

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.01.1886

Сын: Цыбик Иван Петрович

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Цыбик Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Цыбик Пантелеймон Петрович

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.11.1896

Сын: Цыбик Николай Петрович

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Цыбик Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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