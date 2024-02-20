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Цыбик Пантелеймон Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

22.07.1891

Дата смерти

11.10.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1891

Отец: Цыбик Петр Николаевич

Мать: Цыбик София Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
11.10.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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