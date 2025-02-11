Дубаева (Пипирдина) Акулина Елизарова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубаева (Пипирдина) Акулина Елизарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Пипирдин Елизар Иванов1822 г.р.
Мать
Пипирдина Елена Корнилова1829 г.р.
Супруги
Дубаев Семён Игнатов1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Пипирдин Елизар Иванов

Мать: Пипирдина Елена Корнилова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Бракосочетание
29.10.1876

Муж: Дубаев Семён Игнатов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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