Дубаева (Пипирдина) Акулина Елизарова
женский, родилась 1856, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПипирдин Елизар Иванов1822 г.р.
МатьПипирдина Елена Корнилова1829 г.р.
Супруги
Дубаев Семён Игнатов1855 г.р.
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Рождение
1856
Отец: Пипирдин Елизар Иванов
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1876
Муж: Дубаев Семён Игнатов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно