Феодотов-Батманов (Кириллов) Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодотов-Батманов (Кириллов) Михаил Антонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.11.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1869 ст.

Отец: Феодотов-Батманов Антон Кириллович

Мать: Антонова Матрона Всеволодовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Жена: Сиротина Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Дочь: Кириллова-Батманова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.

Сын: Кириллов-Батманов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Дочь: Кириллова-Феодотова-Батманова Васса Михайловна

Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.

Дочь: Кириллова-Феодотова-Батманова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.

Сын: Кириллов-Феодотов-Батманов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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