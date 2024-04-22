Феодотов-Батманов (Кириллов) Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения15.11.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1869 ст.
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Дочь: Кириллова-Батманова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1897 ст.
Сын: Кириллов-Батманов Илья Михайлович
Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Дочь: Кириллова-Феодотова-Батманова Васса Михайловна
Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.
Дочь: Кириллова-Феодотова-Батманова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.
Сын: Кириллов-Феодотов-Батманов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сиротина Евфимия Ивановна
Смерть
Неизвестно