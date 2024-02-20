Тохтамыш (Тараш) Параскева Никитична
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Тараш Никита Петрович
Мать: Тараш Евдокия Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.05.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.09.1895
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.03.1898
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Тохтамыш Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.11.1903
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1906
Сын: Тохтамыш Никита Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Тохтамыш Константин Федорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Павлович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно