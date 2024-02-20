Тохтамыш Федор Павлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения20.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.02.1869
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.05.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.09.1895
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.03.1898
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Тохтамыш Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.11.1903
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1906
Сын: Тохтамыш Никита Федорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Тохтамыш Константин Федорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно