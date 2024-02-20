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Тохтамыш Федор Павлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1869

Отец: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Мать: Тохтамыш Елена Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.05.1894

Жена: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.09.1895

Сын: Тохтамыш Иван Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.03.1898

Сын: Тохтамыш Павел Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Тохтамыш Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.11.1903

Сын: Тохтамыш Андрейфедорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Тохтамыш Никита Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Тохтамыш Константин Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева Никитична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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